 విశాఖపట్నం స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం.. తొమ్మిది మంది మృతి... ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు | Major Fire Accident At Visakhapatnam Steel Plant | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Audio: విశాఖపట్నం స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం.. తొమ్మిది మంది మృతి... ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు

Jun 9 2026 6:43 AM | Updated on Jun 9 2026 6:43 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 