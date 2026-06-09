రాజస్తాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ టీమిండియా తరపున అరంగేట్రం చేసేందుకు రంగం సిద్దమైంది.
హుబ్లీ: విద్యాను బోధించే గురువు స్థానం అత్యున్నతమైనదని భారత సంప్రదాయాలు చాటి చెబుతున్నాయి.
రాష్ట్రాన్ని తాకిన రుతుపవనాలు
దేశంలో బంగారం ధరల తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. దాదాపు పది రోజులుగా పసిడి ధరలు ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి.
‘పెద్ది’లో జాన్వీ కపూర్ పోషించిన అచ్చియమ్మ పాత్రపై విమర్శలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
కొన్ని బంధాల్ని, అనుబంధాల్ని వర్ణించ...
దృఢ సంకల్పానికి, స్ఫూర్తికి ప్రతీక ఆ�...
నెలకు ఐదెంకల జీతం వస్తున్నా, నెలాఖరు�...
గత కొంతకాలంగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కేస...
World Brain Tumour Day 2026 బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన ఎస�...
న్యూఢిల్లీ: రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర స�...
న్యూఢిల్లీ: వైద్య విద్య కోర్సుల్లో ప�...
వాషింగ్టన్: హిందూ మహాసముద్రంలో అత్య...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్ దేహత్ జి�...
న్యూయార్క్: అమెరికాలోనే అత్యంత రద్ద...
బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత...
ఓ అమ్మ ఒంటరిగా పిల్లల్ని పెంచడం అంటే �...
కోల్కతా: తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అ...
న్యూఢిల్లీ: ‘ఆపరేషన్ సింధూర్’ తర్వాత...
న్యూఢిల్లీ: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నిక...
ఢిల్లీలోని జీడీ గోయెంకా పబ్లిక్ స్కూ...
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్.. న...
పారిశ్రామికవేత్త, ఎం అండ్ ఎం అధినేత...
దక్షిణ కాకసస్ ప్రాంతంలోని అర్మేనియా ...
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్�...
న్యూఢిల్లీ: దేశరాజధాని డిల్లీలోని మా...
బరువు తగ్గాలంటే కఠినమైన ఆహార నియమాలు...
మన శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల్లో విటమి...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని జ�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ భద్రతకు ముప్పు వాటిల�...
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రికత్త లమధ్య కువైట�...
సాధారణంగా మల్లెలు అనగానే మగువలే గుర్...
ముంబై: మహారాష్ట్రలోని పూణేలో షాకింగ్...
ముంబై: ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమిలో ఎటువ�...
న్యూఢిల్లీ: జపాన్లో ఎంతగానో ప్రాచుర...
టైటిల్ : పెద్ది
జై చంద్రబాబు అంటే మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది సార్!
సాక్షి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా: యూట్యూబర్ రమా నందన(అలియాస్ నందు), ఆ
గ్రహం అనుగ్రహం:
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ దాదాపు రెండు నెలల పాటు అభిమానులకు అసలు సిసలైన క్రికెట్ మజాను అందించింది.
Jun 9 2026 6:43 AM | Updated on Jun 9 2026 6:43 AM