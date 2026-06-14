 హైదరాబాద్‌ కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌లో హైఅలర్ట్‌... తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశం | High alert in Hyderabad Telangana CM Revanth Reddy issues orders. | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌లో హైఅలర్ట్‌... తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశం

Jun 14 2026 7:15 AM | Updated on Jun 14 2026 7:15 AM

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