 తెలంగాణలో వానల కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న రైతన్నలు. పలు జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం | Farmers eagerly waiting for rains in Telangana. | Sakshi
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తెలంగాణలో వానల కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న రైతన్నలు. పలు జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం

Jun 30 2026 7:15 AM | Updated on Jun 30 2026 7:15 AM

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