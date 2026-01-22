 అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌..తొలి టి20లో భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు) | first T20I cricket match between India and New Zealand | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌..తొలి టి20లో భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)

Jan 22 2026 7:36 AM | Updated on Jan 22 2026 7:36 AM

first T20I cricket match between India and New Zealand1
1/22

నాగ్‌పూర్‌: న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో వన్డే సిరీస్‌ను కోల్పోయిన భారత్‌ టి20 సిరీస్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో నెగ్గి 1–0తో ముందంజ వేసింది.

first T20I cricket match between India and New Zealand2
2/22

బుధవారం జరిగిన ఈ పోరులో భారత్‌ 48 పరుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను చిత్తు చేసింది. ముందుగా భారత్‌ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 238 పరుగులు చేసింది.

first T20I cricket match between India and New Zealand3
3/22

‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ అభిషేక్‌ శర్మ (35 బంతుల్లో 84; 5 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) సిక్సర్ల వర్షం కురిపించగా... రింకూ సింగ్‌ (20 బంతుల్లో 44 నాటౌట్‌; 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (22 బంతుల్లో 32; 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌ ) ధాటిగా ఆడారు. అభిషేక్, సూర్యకుమార్‌ మూడో వికెట్‌కు 47 బంతుల్లోనే 99 పరుగులు జోడించారు.

first T20I cricket match between India and New Zealand4
4/22

first T20I cricket match between India and New Zealand5
5/22

first T20I cricket match between India and New Zealand6
6/22

first T20I cricket match between India and New Zealand7
7/22

first T20I cricket match between India and New Zealand8
8/22

first T20I cricket match between India and New Zealand9
9/22

first T20I cricket match between India and New Zealand10
10/22

first T20I cricket match between India and New Zealand11
11/22

first T20I cricket match between India and New Zealand12
12/22

first T20I cricket match between India and New Zealand13
13/22

first T20I cricket match between India and New Zealand14
14/22

first T20I cricket match between India and New Zealand15
15/22

first T20I cricket match between India and New Zealand16
16/22

first T20I cricket match between India and New Zealand17
17/22

first T20I cricket match between India and New Zealand18
18/22

first T20I cricket match between India and New Zealand19
19/22

first T20I cricket match between India and New Zealand20
20/22

first T20I cricket match between India and New Zealand21
21/22

first T20I cricket match between India and New Zealand22
22/22

# Tag
T20 match India vs New Zealand suryakumar yadav Abhishek Sharma Rinku Singh photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)
photo 2

కడప : అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం..హాజరైన వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 3

అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌..తొలి టి20లో భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)
photo 4

అదే మొదటిసారి అంటున్న రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ఉజ్జయిని మహకాళేశ్వర్ ఆలయంలో హీరోయిన్ లక్ష‍్మీరాయ్ పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Horrific Bus Accident In Nandyal District 1
Video_icon

కాలిబూడిదైన బస్సు.. స్పాట్ లో 36 మంది
India Beat New Zealand By 48 Runs In First T20 2
Video_icon

ఫస్ట్ టీ20లో భారత్ ఘన విజయం
Helicopter Facility For Devotees In Medaram Jathara 3
Video_icon

మేడారం మహా జాతరకు హెలికాప్టర్ సేవలు
Indian Rupee Currency Falls 23 Paise In Early Trade 4
Video_icon

చరిత్రలో అత్యంత కనిష్టానికి రూపాయి విలువ
Supreme Court Shocking Verdict On AP Liquor Case 5
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. మద్యం అక్రమ కేసులో ఆ ముగ్గురికి ఊరట
Advertisement