 24X7 మద్యం.. ఊరూరా సాక్ష్యం! | Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

24X7 మద్యం.. ఊరూరా సాక్ష్యం!

Oct 27 2025 5:04 PM | Updated on Oct 27 2025 5:11 PM

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh1
1/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh2
2/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh3
3/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh4
4/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh5
5/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh6
6/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh7
7/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh8
8/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh9
9/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh10
10/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh11
11/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh12
12/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh13
13/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh14
14/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh15
15/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh16
16/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh17
17/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh18
18/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh19
19/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh20
20/21

Wine Shops: A Growing Concern Across Andhra Pradesh21
21/21

# Tag
wine shops vijayawada kurnool Guntur crowd schools church Photos news
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 1
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 2
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
YSRCP Vidadala Rajini Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సమీక్ష పేరుతో బాబు,లోకేష్ లు ఆర్భాటాలు.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన విడదల రజిని
Advertisement