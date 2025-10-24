 మేం.. గురిపెడితే.. (ఫొటోలు) | Open House Organized At Karimnagar Commissionerate As Part Of Police Martyrs Remembrance Week, Photos Gallery | Sakshi
మేం.. గురిపెడితే.. (ఫొటోలు)

Oct 24 2025 8:42 AM | Updated on Oct 24 2025 10:06 AM

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos1
1/18

కరీంనగర్‌ కమిషనరేట్‌లో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం కమిషనరేట్‌ కేంద్రంలోని పరేడ్‌గ్రౌండ్‌లో ఓపెన్‌ హౌస్‌ నిర్వహించారు. కార్యక్రమాన్ని సీపీ గౌస్‌ఆలం ప్రారంభించారు.

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos2
2/18

నగరంలోని పలు విద్యాసంస్థలకు చెందిన విద్యార్థులు పాల్గొని, వివిధ రకాల తుపాకులు పరిశీలించారు.

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos3
3/18

పోలీసులు పరికరాలపై అవగాహన కల్పించారు. డాగ్ స్క్వాడ్, గన్స్, స్మోక్‌గన్స్, షెల్స్, బాంబు నిర్వీర్య విభాగం పనితీరు, ఫ్రెమ్‌ మెటల్‌ డిటెక్టర్లు, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ వాహనం, వజ్ర వాహనాన్ని ప్రదర్శనలో ఉంచారు.

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos4
4/18

షీటీం, సైబర్‌క్రైం, యాంటీ నార్కోటిక్‌ సెల్, ట్రాఫిక్‌ విభాగానికి చెందిన స్టాళ్లను గురించి వివరించారు.

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos5
5/18

ఒక్కో విభాగాన్ని విద్యార్థులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. వివిధ విభాగాల పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు.6
6/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos7
7/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos8
8/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos9
9/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos10
10/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos11
11/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos12
12/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos13
13/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos14
14/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos15
15/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos16
16/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos17
17/18

Open House at Karimnagar Commissionerate Photos18
18/18

# Tag
karimnagar Police guns school students photo gallery
