 హైదరాబాద్‌లో కుండపోత బీభత్సం.. నీటమునిగిన పలు ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)
హైదరాబాద్‌లో కుండపోత బీభత్సం.. నీటమునిగిన పలు ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)

Sep 18 2025 7:17 AM | Updated on Sep 18 2025 7:17 AM

Heavy Rains in Hyderabad Photos1
1/25

నగరం మరోసారి తడిసిముద్దయింది. బుధవారం రాత్రి కుంభవృష్టి బీభత్సం సృష్టించింది. అర్ధరాత్రి వరకు ఏకధాటిగా ఐదు గంటలపాటు కురిసిన భారీ వర్షంతో నగర జన జీవనం అతలాకుతలమైంది.

Heavy Rains in Hyderabad Photos2
2/25

ఆకాశానికి చిల్లుపడిందా? అన్నట్లుగా కురిసిన వర్ష ఉద్ధృతితో నగర వాసులు బెంబేలెత్తిపోయారు.

Heavy Rains in Hyderabad Photos3
3/25

వర్షం దాటికి నిమిషాల వ్యవధిలోనే రోడన్నీ జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. పలు అపార్ట్‌మెంట్లతోపాటు ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ప్రధాన రహదారులపై మోకాళ్ల లోతు నీరు వచ్చి చేరగా, డైనేజీ, ఓపెన్‌ నాలాలు పొంగిపొర్లాయి.

Heavy Rains in Hyderabad Photos4
4/25

మెట్రో స్టేషన్లు, బ్రిడ్జిల కింద భారీగా నీరు చేరింది. పలు ప్రాంతాల్లో వరద నీటి ధాటికి వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి.

Heavy Rains in Hyderabad Photos5
5/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos6
6/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos7
7/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos8
8/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos9
9/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos10
10/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos11
11/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos12
12/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos13
13/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos14
14/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos15
15/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos16
16/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos17
17/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos18
18/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos19
19/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos20
20/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos21
21/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos22
22/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos23
23/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos24
24/25

Heavy Rains in Hyderabad Photos25
25/25

heavy rain heavy rain fall Hyderabad photo gallery
