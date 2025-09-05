 గణేశ్‌ మండపంలో సింగర్‌ సునీత.. ఒళ్లు పులకరించిపోయేలా..(ఫోటోలు) | Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos | Sakshi
బెంగళూరు గణేశ్‌ ఉత్సవాల్లో సునీత (ఫోటోలు)

Sep 5 2025 4:46 PM | Updated on Sep 5 2025 5:10 PM

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos1
1/16

బెంగళూరులో జరిగిన గణేశ్‌ ఉత్సవాల్లో సింగర్‌ సునీత పాల్గొంది. తన గాత్ర మాధుర్యంతో అక్కడున్న అందరినీ మైమరిచిపోయేలా చేసింది. భక్తి పాటలు పాడి అలరించింది.

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos2
2/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos3
3/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos4
4/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos5
5/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos6
6/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos7
7/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos8
8/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos9
9/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos10
10/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos11
11/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos12
12/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos13
13/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos14
14/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos15
15/16

Singer Sunitha At The Bengaluru Ganesh Festival Photos16
16/16

# Tag
singer sunitha bengaluru ganesh festival Photos
