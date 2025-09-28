 'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు) | Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos | Sakshi
'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Sep 28 2025 10:53 AM | Updated on Sep 28 2025 11:34 AM

Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos1
1/6

దసరా సందర్భంగా అక్టోబరు 02న 'కాంతార ఛాప్టర్ 1' సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే కొల్లూరు మూకాంబిక దేవాలయంలో రిషభ్ శెట్టి కుటుంబంతో పాటు పూజ చేస్తూ కనిపించాడు.

Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos2
2/6

Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos3
3/6

Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos4
4/6

Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos5
5/6

Rishab Shetty And wife visit Kollur Mookambika Temple Photos6
6/6

# Tag
Rishab Shetty wife visit Kollur Mookambika Devi Photos


