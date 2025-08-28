1/20
తమిళం, తెలుగు భాషల్లో పలు చిత్రాల్లో నటించి గుర్తింపు పొందిన నటి నివేద పేతురాజ్(Nivetha Pethuraj). త్వరలో వివాహం చేసుకోబోబుతున్నట్లు ప్రకటించేశారు.
2/20
ఈ విషయాన్ని సోషల్మీడియా ద్వారా ఫోటోలు షేర్ చేసి అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇప్పటికే వారికి నిశ్చితార్థం కూడా జరిగిపోయింది.
3/20
నివేదకు కాబోయే భర్త పేరు రాజ్హిత్ ఇబ్రాన్.. అతను దుబాయ్లో బిజినెస్ మ్యాన్ అని తెలుస్తోంది. కొంతకాలంగా వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు.
4/20
అయితే, ఈ విషయం బయటిప్రపంచానికి తెలియకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు. ఏకంగా ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత అందరికీ శుభవార్త చెప్పారు. ఇదే ఏడాదిలో వారి పెళ్లి జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20