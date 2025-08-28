 బిజినెస్‌మేన్‌తో హీరోయిన్‌ లవ్‌.. ఫోటోలతో పెళ్లి ప్రకటన (ఫొటోలు) | Actress Nivetha Pethuraj Announces Engagement to Dubai Businessman Rajhith Ibran, Wedding Soon | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చిన నివేదా పేతురాజ్..వ్యాపారవేత్తతో త్వరలో పెళ్ళి? (ఫొటోలు)

Aug 28 2025 12:03 PM | Updated on Aug 28 2025 12:13 PM

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran1
1/20

తమిళం, తెలుగు భాషల్లో పలు చిత్రాల్లో నటించి గుర్తింపు పొందిన నటి నివేద పేతురాజ్‌(Nivetha Pethuraj). త్వరలో వివాహం చేసుకోబోబుతున్నట్లు ప్రకటించేశారు.

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran2
2/20

ఈ విషయాన్ని సోషల్‌మీడియా ద్వారా ఫోటోలు షేర్‌ చేసి అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఇప్పటికే వారికి నిశ్చితార్థం కూడా జరిగిపోయింది.

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran3
3/20

నివేదకు కాబోయే భర్త పేరు రాజ్‌హిత్ ఇబ్రాన్‌.. అతను దుబాయ్‌లో బిజినెస్‌ మ్యాన్‌ అని తెలుస్తోంది. కొంతకాలంగా వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు.

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran4
4/20

అయితే, ఈ విషయం బయటిప్రపంచానికి తెలియకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు. ఏకంగా ఎంగేజ్‌మెంట్‌ తర్వాత అందరికీ శుభవార్త చెప్పారు. ఇదే ఏడాదిలో వారి పెళ్లి జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran5
5/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran6
6/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran7
7/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran8
8/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran9
9/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran10
10/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran11
11/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran12
12/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran13
13/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran14
14/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran15
15/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran16
16/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran17
17/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran18
18/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran19
19/20

Nivetha Pethuraj makes it official actress to marry Rajhith Ibran20
20/20

# Tag
Nivetha Pethuraj Actress Gallery Tollywood Love
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సముద్రం కాదహే! కుండపోతతో మునిగిన కామారెడ్డి రోడ్లను చూశారా? (చిత్రాలు)
photo 2

బిజినెస్‌మేన్‌తో హీరోయిన్‌ లవ్‌.. ఫోటోలతో పెళ్లి ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 3

తనివితీరా వేడుక సెలబ్రిటీల ఇంట కొలువుదీరిన గణపయ్య!
photo 4

'గణపతి పూజ'లో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ (ఫోటోలు)
photo 5

కొలువుదీరిన గణనాథులు.. పాఠకులు పంపిన ఫోటోలు

Video

View all
Raptadu YSRCP Leader Strong Counter To Mahananda Reddy Comments 1
Video_icon

Raptadu: నువ్వు గ్రామానికి ఎక్కువ, మండలానికి తక్కువ
SS Rajamouli Big Shock To Prabhas Fans 2
Video_icon

ప్రభాస్ ఫాన్స్ కి రాజమౌళి షాక్
Raptadu YSRCP Leader Fires On Mahananda Reddy 3
Video_icon

తోపుదుర్తి జోలికి వస్తే... మహానందరెడ్డిపై YSRCP నేతలు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Sugali Preethi Mother Parvati Slams Deputy CM Pawan Kalyan Cheap Politics 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ఒక నమ్మక ద్రోహి.. సుగాలి ప్రీతీ తల్లి కన్నీరు
Teja Sajja Mirai Movie Trailer Released 5
Video_icon

'మిరాయ్' మూవీ ట్రైలర్ విడుదల

Advertisement