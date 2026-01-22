 ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు) | ELLE List Awards 2026 in Mumbai HD Photos | Sakshi
ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)

Jan 22 2026 9:14 AM | Updated on Jan 22 2026 9:14 AM

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డ్స్ 2026 ఈవెంట్ ముంబైలో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ తారలు సందడి చేశారు.

నటి లారెన్ గాట్లీబ్ (Lauren Gottlieb)

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ (Kalyani Priyadarshan)

దియా మీర్జా (Dia Mirza)

ప్రతీక్ స్మితా పాటిల్ , ప్రియా బెనర్జీ (Prateik Smita Patil, Priya Banerjee)

తమన్నా భాటియా (Tamannaah Bhatia)

శనయ కపూర్ (Shanaya Kapoor)

అహసాస్ చన్నా (Ahsaas Channa)

