బోనీ కపూర్‌ కూతురు అన్షులా కపూర్‌ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు)

Oct 4 2025 1:54 PM | Updated on Oct 4 2025 1:58 PM

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra1
1/20

ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్‌ కూతురు అన్షులా కపూర్‌ ఘనంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra2
2/20

రోహన్‌ తక్కర్‌ను ప్రేమించినట్లు ఆమె గతంలోనే చెప్పారు

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra3
3/20

నిర్మాత బోనీ కపూర్‌ మొదటి భార్య మోనా శౌరీ కపూర్‌కు అన్షులా జన్మించింది

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra4
4/20

1996లో బోనీ.. భార్య మోనాకు విడాకులిచ్చాడు.. అదే ఏడాది హీరోయిన్‌ శ్రీదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra5
5/20

మోనా శౌరీ.. 2012లో కన్నుమూయగా, శ్రీదేవి 2018లో మరణించింది.

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra6
6/20

శ్రీదేవికి జాన్వీ, ఖుషి కపూర్‌లు జన్మించగా.. . అర్జున్‌ కపూర్‌, అన్షులా మొదటి భార్యకు జన్మించారు.

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra7
7/20

ఇప్పటకీ ఈ నలుగురు అన్యోన్యంగా ఒకే కుటుంబంలా కలిసిమెలిసి ఉంటారు.

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra8
8/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra9
9/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra10
10/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra11
11/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra12
12/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra13
13/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra14
14/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra15
15/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra16
16/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra17
17/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra18
18/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra19
19/20

Anshula Kapoor and Rohan Thakkar host engagement bash on Dussehra20
20/20

Anshula Kapoor Boney Kapoor Dussehra 2025 arjun kapoor sonam Kapoor Janhvi Kapoor Bollywood Actress
