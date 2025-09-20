 ‘ఏఐ కాదు..పక్కా ఒరిజినల్‌’..బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ పిక్స్‌ వైరల్‌ | Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos | Sakshi
‘ఏఐ కాదు..పక్కా ఒరిజినల్‌’..బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ పిక్స్‌ వైరల్‌

Sep 20 2025 11:44 AM | Updated on Sep 20 2025 11:44 AM

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos1
1/16

బిగ్‌ బాస్‌ ఫేమ్‌ సాయితేజ అలియాస్ ప్రియాంక సింగ్ పరిచయం అవసరం లేని పేరు

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos2
2/16

పింకీకి అభిమానులకు దగ్గరైన ప్రియాంక సింగ్‌ ఒక ట్రాన్స్‌ఉమన్‌.

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos3
3/16

జబర్‌దస్త్, బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్‌-5 ద్వారా పాపులర్‌ అయింది.

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos4
4/16

సోషల్‌ మీడియాతోపాటు, యూట్యూబ్ ఛానెల్ "ఇట్స్ మీ ప్రియాంక" ద్వారా అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటుంది.

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos5
5/16

బిగ్‌బాస్ ద్వారా పలు సినిమాలలోనూ ప్రియాంక అవకాశాలు దక్కించుకుంది.

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos6
6/16

తాజాగా ఇన్‌స్టాలో కొన్ని బ్యూటిఫుల్‌ ఫోటోలను షేర్‌ చేసింది.

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos7
7/16

నన్ను ద్వేషించేవాళ్లు ఈ ఫోటోలు ఏఐ అనుకుంటారు,కానీ ఇవి ఒరిజినల్‌ అంటూ కొన్ని పిక్స్‌ షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇవి అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూ, నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos8
8/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos9
9/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos10
10/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos11
11/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos12
12/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos13
13/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos14
14/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos15
15/16

Telugu Bigg Boss Priyanka Singh Latest Photos16
16/16

Bigg Boss Bigg Boss Telugu Priyanka Singh
