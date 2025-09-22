 ఇంద్రకీలాద్రిపై అంగరంగ వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos | Sakshi
ఇంద్రకీలాద్రిపై అంగరంగ వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Sep 22 2025 8:48 AM | Updated on Sep 22 2025 8:48 AM

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos1
1/28

విజయవాడ : శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి (దసరా) మహోత్సవాలకు ముస్తాబైంది. ఉత్సవాల తొలి రోజైన సోమవారం శ్రీబాలా త్రిపుర సుందరీదేవిగా దుర్గమ్మ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos2
2/28

తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి స్నపనాభిషేకం, విశేష అలంకరణ, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తారు.

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos3
3/28

తొలుత అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయంలోని ఉత్సవమూర్తిని మహా మండపం ఆరో అంతస్తుకు ఊరేగింపుగా తీసుకొస్తారు. అక్కడ ఉత్సవమూర్తిని ప్రతిష్టించి పూజా కార్యక్రమాల నిర్వహణతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి.

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos4
4/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos5
5/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos6
6/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos7
7/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos8
8/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos9
9/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos10
10/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos11
11/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos12
12/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos13
13/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos14
14/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos15
15/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos16
16/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos17
17/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos18
18/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos19
19/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos20
20/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos21
21/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos22
22/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos23
23/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos24
24/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos25
25/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos26
26/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos27
27/28

Dasara Navaratri Utsavalu 2025 at Indrakeeladri Photos28
28/28

# Tag
Dussehra 2025 Dussehra Celebrations 2024 Dussehra Festival Vijayadashami Indrakeeladri vijayawada kanaka durga temple photo gallery
View all
View all
