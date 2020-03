సాక్షి, హైదరాబాద్ : ఖాళీగా ఉన్న తెలంగాణ సెక్రటేరియట్‌ని ఐసోలేషన్ కేంద్రంగా ఉపయోగించాలని బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షులు, కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు బండి సంజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో కరోనా (కొవిడ్‌​-19) బాధితుల సంఖ్య అధికంగా పెరిగినట్లయితే, సెక్రటేరియట్ ఖాళీగా ఉన్నందున ఐసోలేషన్ కేంద్రంగా ఉపయోగించాలని సీఎం కేసీఆర్‌ను కోరారు. ఈ మేరకు బండి సంజయ్‌ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయాన్ని ట్యాగ్‌ చేస్తూ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

I Request Hon'ble @TelanganaCMO to kindly consider using Secretariat,Hyderabad as an Isolation centre as it is Vacant and can accomodate COVID-19 Patients incase the numbers go high.

— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) March 24, 2020