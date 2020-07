ముంబై : ఎంఎస్ ధోని.. క్రికెట్ ప్ర‌పంచంలో ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని పేరు. టీమిండియా కెప్టెన్‌గా భార‌త్‌కు రెండు సార్లు ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ అందించిన ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. వ‌న్డే, టెస్టు, టీ20 ల్లో ఇండియాను నంబ‌ర్‌వ‌న్ స్థానంలో నిలిపాడు. అయితే ధోనిని క్రికెట్ ప్ర‌పంచానికి ప‌రిచ‌యం చేసింది టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌర‌వ్ గంగూలీ అన్న విష‌యం ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. 2004లో బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డేలో అరంగేట్రం చేసిన ధోని ఆ మ్యాచ్‌లో విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. అలా వ‌రుస‌గా 4 మ్యాచ్‌లో విఫ‌ల‌మైన ధోని విశాఖ‌ప‌ట్నం వేదిక‌గా పాక్‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. (‘గంగూలీ అంటే అసహ్యం పుట్టేది’)

ఆ వ‌న్డేలో 123 బంతుల్లోనే 15 బౌండ‌రీలు 4 సిక్స్‌ల సాయంతో 148 ప‌రుగులు సాధించి ఔరా అనిపించాడు. అప్ప‌టినుంచి త‌న 16 సంవ‌త్స‌రాల కెరీర్‌లో మ‌ళ్లీ వెనుదిరిగి చూడాల్సిన అవ‌స‌రం ధోనికి లేకుండా పోయింది. ఇక వికెట్ కీప‌ర్‌గా ధోని ప్ర‌ద‌ర్శ‌న గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్న త‌క్కువే అవుతుంది. తాజాగా మంగ‌‌ళ‌వారం 39వ పుట్టిన‌రోజు జ‌రుపుకుంటున్న ధోనికి అభిమానుల‌తో పాటు ప‌లువురు ఆట‌గాళ్లు శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్‌తో జ‌రిగిన ఇంట‌ర్వ్యూలో మాజీ కెప్టెన్, బీసీసీఐ అధ్య‌క్షుడు సౌర‌వ్ గంగూలీ ఎంఎస్ ధోని గురించి ప‌లు ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు వెల్ల‌డించాడు.

"I'm happy that Indian cricket got a Mahendra Singh Dhoni, because he is unbelievable," @SGanguly99 to @mayankcricket on #DadaOpensWithMayank #HappyBirthdayMSDhoni @msdhoni pic.twitter.com/KCua8qq4hu

— BCCI (@BCCI) July 7, 2020