చిన్న పిల్లలు ఏవరైనా సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద జంతువులను చూస్తే భయపడి ఏడుస్తాడు.కానీ సౌత్‌ ఆఫ్రికా అడవికి వెళ్లిన ఒక బుడ్డోడు మాత్రం ఏకంగా ఒక అడవి ఏనుగు దగ్గరకు వెళ్లి మరీ దాని తొండాన్ని తాకుతూ ‘హాయ్‌ ఎలిఫెంట్‌’ అని చెప్పి వచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆఫ్రికా అడవులు అంటేనే అక్కడ సఫారీకి వెళ్లిన వారికి పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు, రకరకాల అడవి జంతువులు కనబడటం సర్వసాధారాణం. అయితే సఫారీ గైడ్లు అడవి ఏనుగుల దగ్గరకు పర్యాటకులను వెళ్లనివ్వరు. ఎందుకంటే అడవి జంతువులు ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో తెలియదు.

Just speechless 💕

Wildlife photographer Lesanne was on a shoot getting pics of this massive bull elephant, when her son, a little Zimbabwean boy fearlessly went up to him to say hello.

Gentle giants..... pic.twitter.com/SdHlXq2r2P

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 16, 2020