ముంబై: కరోనా వ్యాప్తి, లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా మనుషులంతా ఇళ్లకే పరిమితయ్యారు. వాహనల రోద, కాలుష్యం తగ్గింది. దాంతో ప్రకృతి తనకు తానే చికిత్స చేసుకుంటూ పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకుంటుంది. లాక్‌డౌన్‌ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి సోషల్‌ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియోలు తెగ సందడి చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇలాంటి వీడియో ఒకటి నెటిజనులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ఉరుకులుపరుగులతో ఉండే ముంబై మహానగరంలో మనుషులు, వాహనాలు తప్ప జంతువులు మచ్చుకు కూడా కనిపింవు. ఒకవేళా కనిపించినా ఒకటి అరా తప్ప గుంపులుగా కనిపించడం అనేది అత్యంత అరుదు. ఈ క్రమంలో ముంబైలోని మిథి నది చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో తిరుగుతున్న జింకల గుంపుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది. ముంబైకి చెందిన న్యాయవాది, పర్యావరణవేత్త ఆఫ్రోజ్‌ ఈ వీడియోను షేర్‌ చేశారు.

Positive effects of lockdown.

Location - Mumbai city - Near River Mithi Starting point.

Date /time - 2nd July evening .

This is right in the heart of the mumbai city.

Our cleanup of River Mithi started at this very spot.

Leave mother nature alone.

Mother nature revives. pic.twitter.com/SDS2RvdcWI

— Afroz shah (@AfrozShah1) July 3, 2020