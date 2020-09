కరోనా బారిన పడి ఆస్పత్రిలో చేరిన ప్రముఖ నేపథ్య గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మళ్లీ తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సినీ ఇండస్ట్రీలోని ప్రముఖులతో పాటు అభిమానులు కూడా ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సంగీత దర్శకుడు థమన్‌ ఎస్పీబీకి సంబంధించిన ఓ అరుదైన వీడియో షేర్‌ చేశారు. ఆయన కోసం ప్రార్థించాల్సిందిగా జనాలను కోరారు. లాక్‌డౌన్‌ విధించిడానికి ముందు తీసిన వీడియో ఇది. దీనిలో ఎస్పీబీ, మనో, మణిశర్మ, డ్రమ్స్‌ శివమణితో పాటు థమన్‌ కూడా ఉన్నారు. వీడియోతోపాటు ‘ఇది లాక్‌డౌన్‌కు ముందు నా ప్రియమైన మామాతో మార్చిలో తీసిన వీడియో. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ వీడియో చూస్తే నాకు కన్నీరాగడం లేదు. బాలుగారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. నాకు మీ అందరి మద్దతు కావాలి’ అనే క్యాప్షన్‌తో వీడియో షేర్‌ చేశారు థమన్‌. నిజంగానే ఇది చూసిన వారికి కన్నీరాగడం లేదు.( నా ఆయుష్షు కూడా ఇచ్చి కాపాడాలి: నటి)

This was at March before the lockdown with my dear mamaaa #SPBalasubrahmanyam gaaru ❤️

Saw this video now

Couldn’t stop my tears rolling

Mama mamma pls pls #Getwellsoon

Let’s pray hard guyS

I need all of U tonite for the prayers

Love u mama #GetWellSoonSPBSIR pic.twitter.com/G7Z0D9vGfQ

— thaman S (@MusicThaman) September 24, 2020