కరోనా కష్టకాలంలో యంగ్‌ హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి అభిమానులకు అండగా ఉంటున్నాడు. బాధల్లో ఉన్నవారితో ఫోన్‌లొ మాట్లాడడమే కాకుండా.. తనకు తోచిన సాయం అందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. తాజాగా ఉద్యోగం కోల్పోయిన సమీర్‌ అనే వ్యక్తికి ఒక్క ట్వీట్‌తో జాబ్‌ ఇప్పించాడు ఈ ‘జాతిరత్నం’. లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో జాబ్‌ కోల్పోయిన ఇబ్బంది పడుతున్న సమీర్‌ గురించి నవీన్‌ పొలిశెట్టికి తెలియగానే.. ఆ యువకుడి వివరాలను ట్వీటర్‌లో పోస్ట్‌ చేస్తూ ఉద్యోగం ఉంటే చెప్పండని కోరాడు. నవీన​ ట్వీట్‌కు స్పందించిన ఈ వోక్ – వేగాన్ స్టోర్ అండ్ కేఫ్ సమీర్‌కు స్టోర్ మేనేజర్‌గా ఉద్యోగాన్ని కల్పించింది. ఈ విషయాన్ని ట్విటర్‌ ద్వారా తెలియజేస్తూ.. సమీర్‌కు వచ్చిన ఆఫర్‌ లెటర్‌ని పోస్ట్‌ చేశాడు నవీన్‌.

సమీర్ విషయాన్ని తన దృష్టికి తీసుకొచ్చిన నెటిజన్స్ చరణ్, సౌమ్యలకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు. త్వరలో ఈ స్టోర్‌కు తాను వెళ్తానని చెప్పాడు. అలాగే పాండమిక్ టైమ్‌లో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారిలో వీలైనంత మందికి తిరిగి ఉద్యోగాలు వచ్చేలా చొరవ తీసుకుందామంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

Offer letter :) the guy has got a job. Folks at ewoke cafe , am going to visit your cafe and meet all of you soon. So happy today. Big shout out to @charan_tweetz @iamsowmya18 We need to help people get jobs back in this pandemic. Do your bit if you can :) https://t.co/GX5TrGF1s7 pic.twitter.com/ebeYelcZB0

— Naveen Polishetty (@NaveenPolishety) August 3, 2021