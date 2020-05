సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: గిల్గిట్‌ బాల్టిస్తాన్‌, లడక్‌‌ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలపై వస్తున్న తప్పడు సమాచారంపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం సూచించింది. గిల్గిట్‌ బాల్టిస్తాన్‌, లడక్‌లపై సోషల్‌ మీడియాలో ఇటీవల షేర్‌ చేసిన సమాచారం ప్రామాణికమైనది కాదని హోంమంత్రిత్వ శాఖ అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలో పేర్కొంది. దీనిపై హోంమంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి స్పందిస్తూ.. గిల్గిట్‌-బాల్లిస్తాన్‌పై ఇటీవల సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చిన ట్విటర్‌ ఖాతా ధృవికరించబడినది కాదు. 31,000 మంది ఫాలోవర్స్‌ ఉన్న ఈ ఖాతా గిల్గిట్-బాల్టిస్తాన్, లడఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతా కాదు’ అని ట్వీట్‌ చేసింది. కేంద్ర భూభాగానికి చేందిన లడఖ్ అధికారిక‌ ట్విటర్‌ ఖాతాలు రెండు మాత్రమే ఉన్నాయని తెలిపింది. అవి @DIPR_Leh, @InformationDep4లు అధికారికమైనవని వెల్లడించారు. (భారత్‌పై పాకిస్తాన్‌ తీవ్ర విమర్శలు)

The Union Territory of Ladakh has two official Twitter handles ie.“DIPR Leh Ladakh, @DIPR_Leh” & “Information Department Kargil, @InformationDep4” & only these two Twitter handles are used by the administration of Ladakh to disseminate data & to make all important announcements. pic.twitter.com/ESxRlTpP6Z

— DIPR Leh Ladakh (@DIPR_Leh) May 12, 2020