"పోయే.. పోయే.. టిక్‌టాక్ పోయే..." అంటూ కొంద‌రు న‌వ్వుతూ, మ‌రికొంద‌రు ఏడుపుముఖంతో టిక్‌టాక్‌కు వీడ్కోలు చెబుతున్నారు. ఎంత క‌ష్ట‌ప‌డి వీడియోలు చేసినా ఒక్క లైకూ ఇవ్వ‌నందుకు టిక్‌టాక్‌కు త‌గిన శాస్తి జ‌రిగింద‌ని ఆఖ‌రికి టిక్‌టాక్ యూజ‌ర్లు కూడా శాప‌నార్థాలు పెడుతూ సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. మ‌రోవైపు టిక్‌టాక్‌లో సెల‌బ్రిటీల‌కు డూప్‌లు కూడా ప్ర‌త్య‌‌క్షం కాగా వారు పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. చిన్న‌పాటి వీడియోలు చేస్తూ లైకుల‌తో మురిసిపోయేవారు. కానీ యాప్ బ్యాన్‌తో వారి ప‌రిస్థితి ప్ర‌శ్నార్థ‌కంగా మారింది.

Happy with the step our government had taken....people wonder what they can do for their country? I'd say every bit counts, this is a good start.#DELETE #ChineseAppsBlocked pic.twitter.com/0iHMGz1yR2

