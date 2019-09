న్యూఢిల్లీ : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ 69వ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి మంగళవారం ఉదయం ట్విటర్‌ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్‌ శుభాకాంక్షలపై మోదీ ట్విటర్‌లో స్పందిస్తూ .. ' నా పుట్టిన రోజుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మీకు ధన్యవాదాలు జగన్‌ జీ !' అంటూ రీట్వీట్‌ చేశారు.

Thank you, @ysjagan Ji for your wonderful wishes. https://t.co/BbTN366byf

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2019