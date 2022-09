సాక్షి, తాడేపల్లి: దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇవాళ 72వ పుట్టినరోజు చేసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో సినీ..రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ట్విటర్‌ ద్వారా ప్రధానికి విషెస్‌ తెలియజేశారు.

ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ఏపీ సీఎం జగన్‌.. భగవంతుడి ఆశీస్సులతో ఆయురారోగ్యాలు దక్కాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు.

Warm birthday greetings and best wishes to Honourable PM Sri @narendramodi ji. May God bless him with good health and long life.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) September 17, 2022