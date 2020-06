చెన్నై : పోలసుల క‌స్ట‌డీలో తండ్రీ కుమారుడు ఒక‌రి త‌ర్వాత మ‌రొక‌రు మ‌ర‌ణించ‌డం రాష్ర్ట‌వ్యాప్తంగా వివాదానికి దారి తీసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీలు సైతం ఈ ఘ‌ట‌న‌ను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జ‌ర‌గాల‌ని న‌టి, రాజ‌కీయ నాయ‌కురాలు ఖుష్బూ డిమాండ్ చేశారు. ఆల‌స్యం జ‌ర‌గ‌కుండా దోషుల‌కు త్వ‌ర‌గా శిక్షప‌డేలా అంద‌రం క‌లిసిక‌ట్టుగా పోరాడాల‌ని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. ఒక కుటుంబం వారి అత్యంత ఆప్తుల‌ను కోల్పోయారు. జ‌స్టిస్ ఫ‌ర్ జ‌య‌రాజ్, ఫినిక్స్ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌ను అమాన‌వీయ చ‌ర్య‌గా పేర్కొంటూ చ‌ట్టానికి ఎవ‌రూ అతీతులు కార‌ని న‌టుడు జ‌యం ర‌వి పేర్కొన్నారు. ద‌ర్శ‌కుడు కార్తీక్ సుబ్బ‌రాజ్, సింగ‌ర్ సుచిత్ర స‌హా ప‌లువురు ప్రముఖులు స‌త్వ‌ర‌మే న్యాయం జ‌ర‌గాల‌ని డిమాండ్ చేశారు. గ‌త కొన్ని రోజులుగా జ‌స్టిస్ ఫ‌ర్ జ‌య‌రాజ్ అండ్ ఫినిక్స్ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. (‘సెల్‌’ కోసమే దాష్టీకమా? )

Will we and can we see law taking its course and punishing the guilty without any further delay in #Jeyaraj and #Fenix case? The culprits cannot and should not get away. A family has lost their most loved ones. Justice delayed is justice denied. #JusticeForJeyarajAndFenix

