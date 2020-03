హోలీ వేడుకలకు దూరంగా ఉందాం!

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తూ...మెల్లగా మన దేశంలో కూడా నేనున్నాంటున్న కోవిడ్‌-19 (కరోనా వైరస్‌) వ్యాప్తిపై ఉలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని ప్రకటించిన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పెరుగుతున్న కరోనా వైరస్ ఆందోళనల దృష్ట్యా, ఈ సంవత్సరం హోలీ వేడుకలకు దూరంగా వుంటున్నానని ప్రధాని ప్రకటించారు. అలాగే ఈ వైరస్‌ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు హోలీ పండుగ వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ట్విటర్లో ఒక సందేశాన్ని ట్వీట్‌ చేశారు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండటానికి సామూహిక సమావేశాలను తగ్గించాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిపుణులు సూచిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాగా ఇటీలీనుంచి వచ్చిన టూరిస్టులు15మందికి వ్యాధి సోకినట్టుగా బుధవారం నిర్ధారణ అయింది. దీంతో తాజా కేసులతో భారతదేశంలో కరోనా వైరస్‌ బారిన పడిన వారి సంఖ్య 18కి చేరింది.

Experts across the world have advised to reduce mass gatherings to avoid the spread of COVID-19 Novel Coronavirus. Hence, this year I have decided not to participate in any Holi Milan programme.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2020