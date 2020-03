కరోనా వైరస్‌ వ్వాప్తిని అరికట్టేందుకు దేశప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 21 రోజుల లాక్‌డౌన్‌కు పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈక్రమంలో ఎప్పుడూ సినిమాలతో బిజీగా ఉండే సెలబ్రిటీలు ఇలా ఇంటికే పరిమితమవ్వడంతో ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండలేక అవస్థలు పడుతున్నారు. టైంపాస్‌ కోసం ఇంటి పనుల్లో బిజీ అయిపోతూ.. సరదాగా చేస్తున్న ఫన్నీ వీడియోస్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా హీరో సుధీర్‌ బాబు కూడా ఓ వీడియోను సోమవారం ట్విటర్‌లో పంచుకున్నారు. (కరోనా విరాళం)

#QuarantineLife you see 🤷‍♂ #VTheMovie all over my head 🤣🤣 Chetikocchina panta maadiri 😭😭 Hoping for the normalcy & you keep waiting for the film 😬 pic.twitter.com/ST9SNu78c6

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) March 30, 2020