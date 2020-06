ముంబై: సినీ రచయిత చేతన్‌ భగత్‌ ఐదేళ్ల క్రితం చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతుండటంతో నెటిజన్లు బాలీవుడ్‌ హీరో అర్జున్‌ కపూర్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ‘మోహిత్‌ సూరి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘హాఫ్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్’ చిత్రంలో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ లీడ్‌రోల్‌లో నటించబోతున్నాడు. ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది’ అంటూ 2015లో చేతన్‌ చేసిన ట్వీట్ ప్రస్తుతం‌ సోషల్‌ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే చివరికి ఈ సినిమాలో అర్జున్‌ కపూర్‌ హీరోగా నటించిన విషయం తెలిసిందే. కావాలనే ఈ సినిమా నుంచి సుశాంత్‌ను తొలగించారంటూ దర్శకుడిపై, అర్జున్ కపూర్‌‌, బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌లో బంధుప్రీతి(నెపొటిజం) కారణంగా సుశాంత్‌ ‘హాఫ్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్’‌ సినిమా నుంచి తొలగించి స్టార్‌కిడ్‌ అయిన అర్జున్‌ను తీసుకున్నారంటూ మండిపడుతున్నారు. (జస్టిస్‌ ఫర్‌ సుశాంత్‌)

So happy to share @itsSSR will play lead in @mohit11481 directed Half Girlfriend. Shooting begins 1Q16. https://t.co/dUHSVZ2FQ5

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) November 7, 2015