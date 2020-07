సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ మరణించిన నాటి నుంచి బాలీవుడ్‌లో బంధుప్రీతి వంటి అంశాలతో పాటు సినీ విమర్శకుల మీద కూడా తీవ్రమైన ఆరోపణలు వెలుగు చూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం సుశాంత్‌ ఆఖరిసారిగా నటించిన ‘దిల్‌ బేచారా’ చిత్రం విడుదల కానుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రసిద్ధ రచయిత చేతన్‌ భగత్‌ సిని విమర్శకులను ఉద్దేశిస్తూ.. ‘సంస్కారం లేని, ఉన్నతమైన విమర్శకులకు ఓ విన్నపం. సుశాంత్‌ సింగ్‌ ‘దిల్‌ బేచారా’ ఈ శుక్రవారం విడుదల అవుతుంది. కాస్తా సున్నితంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. పనికిమాలిన చెత్త అంతా రాయకండి. సున్నితంగా, స్పష్టంగా ఉండండి. మీ అతి తెలివితేటలను ఉపయోగించకండి. ఇప్పటికే చాలా మంది జీవితాలను నాశనం చేశారు. ఇప్పటికైనా ఆపండి. మేము ప్రతిది గమనిస్తూనే ఉంటాము’ అంటూ చేతన్‌ భగత్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. గతంలో విమర్శకులు రాజీవ్‌ మసంద్‌, అనుపమ చోప్రా సుశాంత్‌ చిత్రాల పట్ల క్రూరంగా వ్యవహరించారని చేతన్‌ భగత్‌ ఆరోపించారు. (‘సుశాంత్‌ను‌ అందుకే తొలగించారా!’)

Ma'am, when your husband publicly bullied me, shamelessly collected all the best story awards, tried denying me credit for my story and drove me close to suicide, and you just watched, where was your discourse? https://t.co/CeVDT2oq47

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 21, 2020