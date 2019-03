‘కాదండి.. బాధ ఉండదండి..’

లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్ రిలీజ్ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో వర్మ ప్రమోషన్‌ జోరు పెంచాడు. ఇప్పటికే వరుస ఇంటర్య్వూలతో హల్‌చల్‌ చేస్తున్న ఆర్జీవీ. సోషల్‌ మీడియాలోనూ తనదైన స్టైల్‌లో సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. గురువారం రాత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన మనవడ్ని ఎత్తుకున్న ఫోటోను ట్వీట్ చేసిన వర్మ ‘ఈ 29న మీ కుటుంబంతో కలిసి లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ సినిమా చూడండి’ అంటూ కామెంట్ చేశాడు.

Watch #LakshmisNTR this 29th to know my truth with ur entire family pic.twitter.com/K2ZIhDWE3U

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 21 March 2019