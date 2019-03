‘మహర్షి’ ప్రయాణం మొదలవుతోంది..!

సూపర్‌ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం మహర్షి. దిల్ రాజు, అశ్వనీదత్‌, పీవీపీలు సయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు వంశీ పైడిపల్లి దర్శకుడు. ఇది మహేష్ 25వ సినిమా కూడా కావటంతో మహర్షిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం నిర్మాణదశలో ఉన్న ఈ సినిమాను మే9 న రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తున్న చిత్రయూనిట్ మార్చి 29న తొలి పాటను రిలీజ్‌ చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఓ పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో తొలిసారిగా అల్లరి నరేష్‌ లుక్‌ను రివీల్ చేశారు. ‘ఛోటి ఛోటి బాతే’ అంటూ సాగే ఫ్రెండ్‌ షిప్‌ సాంగ్‌ను 29 ఉదయం 9:09 నిమిషాలకు విడుదల చేస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. ఈసినిమాకు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతమందిస్తున్నాడు.

The Musical Journey of #Maharshi begins on 29th March at 9:09 a.m.. Get ready to celebrate your Friendship with our SuperStar @urstrulyMahesh, @hegdepooja & @allarinaresh with #ChotiChotiBaatein... A @ThisIsDSP Musical. @KUMohanan1 @ShreeLyricist #MAHARSHI1stSINGLEonMARCH29th pic.twitter.com/ZcLsNtvaa7

— Vamshi Paidipally (@directorvamshi) 27 March 2019