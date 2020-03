ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా క‌రోనా విజృంభిస్తున్న నేప‌థ్యంలో ప్ర‌జలంతా ఇళ్ల‌లోకే ప‌రిమిత‌మ‌వుతున్నారు. దేశంలో లాక్‌డౌన్ విధించ‌డంతో సెల‌బ్రిటీలు సైతం సెల్ప్ కార్వంటైన్‌లోకి వెళ్లిపోయారు. ఈ స‌మ‌యంలో సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా అభిమానుల‌కు అందుబాటులో ఉంటున్నారు. వారి సినిమా వివ‌రాల‌ను, రోజంతా ఇంట్లో కాల‌క్షేపం చేస్తున్న ప‌నుల‌ను వారితో పంచుకుంటున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో ఓ ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాన్ని టాలీవుడ్ న‌టి కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ ట్విట‌ర్ ద్వారా తెలిపారు. ‘లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో రామాయ‌ణం చూస్తున్నాను’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. (కరోనా: ధోనిపై ట్రోలింగ్‌.. మండిపడ్డ భార్య!)

‘దూర‌ద‌ర్శ‌న్ ఛాన‌ల్‌లో ప్ర‌సార‌మ‌వుతున్న రామాయ‌ణం, మ‌హా భార‌తం న‌న్ను మ‌ళ్లీ బాల్యంలోకి తీసుకెళ్తుంది. మొత్తం కుటుంబంతో క‌లిసి చూస్తున్నాం. ఇది మా ఫ్యామిలీ వీకెండ్ ప్లాన్. రామాయణం మ‌ళ్లీ ప్రారంభం అయినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పిల్ల‌లు భారతీయ పురాణాలను నేర్చుకోవడానికి ఇది గొప్ప మార్గం’ అంటూ ఆమె తెలిపారు. కాజ‌ల్‌తో పాటు కేంద్ర మంత్రి ప్ర‌కాష్ జ‌వ‌దేక‌ర్ సైతం రామాయ‌ణం వీక్షిస్తున్న వీడియోను షేర్ చేశారు. (నాకు క‌రోనా ల‌క్ష‌ణాలు లేవు.. కానీ: కైలీ జెన్నర్)

Taking me back to childhood. #Ramayan and #Mahabharat on @DDNational with the entire family! This was our routine weekend plan. 😍 so glad it’s restarted, great way for kids to learn Indian Mythology. pic.twitter.com/ZFc4X0oTFl

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) March 28, 2020