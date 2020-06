సోష‌ల్ మీడియాలో క్రియేటివ్ మేక‌ర్స్ సృష్టించే క్రేజీ సీన్స్ అన్నీ ఇన్నీ కావు. ర‌కర‌కాల ఎడిటింగ్ స్కిల్స్‌తో వావ్ అనిపిస్తారు. వారికి ద‌ర్శ‌కుడు రాంగోపాల్ వ‌ర్మ సైతం ఫిదా అయ్యారు. తాజాగా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో మీకు ఇటీవల ఎవ‌ర్ని చూస్తే వావ్ అనే ఫిలింగ్ కలిగింది అని ఆర్జీవీని ప్ర‌శ్నించ‌గా.. చాలామంది మీతో స‌హా అంటూ యాంక‌ర్‌ని పొడ‌గ్త‌ల‌తో ముంచెత్తాడు. దీనికి యాంక‌ర‌మ్మ సైతం సిగ్గుప‌డుతూ సోయ‌గాలు పోయింది. అయితే దీనికి ఖుషీ సినిమాలో బ్యాంక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌ని జ‌త‌చేసి వీడియో రూపొందించగా ఇది ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట్లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ సోష‌ల్ మీడియాలో సృజ‌నాత్మ‌క‌త‌కు హ‌ద్దులు ఉండ‌వు అంటూ రాంగోపాల్ వ‌ర్మ ట్విట్ చేశారు.

(తండ్రీ కొడుకుల మృతి కేసులో గ‌ళ‌మెత్తిన సినీ లోకం)

I guess social media creative guys have no bounds ..Check what’s been done with me and my interviewer @ariyanaglory pic.twitter.com/EQKzBFkrKL

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 26, 2020