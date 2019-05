హాలీవుడ్ సూపర్‌ స్టార్‌, కాలిఫోర్నియా మాజీ గవర్నర్‌ ఆర్నాల్డ్‌ ష్వార్జ్‌నెగ్గర్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సౌత్‌ ఆఫ్రికా, జోహెన్స్‌ బర్గ్‌లో జరుగుతున్న ఓ స్పోర్ట్స్‌ ఫెస్టివల్‌కు హాజరైన ఆర్నాల్డ్‌ ను ఓ వ్యక్తి వెనకు నుంచి బలంగా తన్నాడు. క్రీడాకారులు స్కిప్పింగ్ ఆడుతుండగా ఆర్నాల్డ్‌ అక్కడ ఉన్న అభిమానులతో సెల్పీలు దిగేందుకు ముందుకు వచ్చాడు.

ఆ సమయంలో ఆకస్మాత్తుగా ఓ వ్యక్తి వెనుక నుంచి వచ్చి ఆర్నాల్డ్‌ ను బలంగా తన్నాడు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వెంటనే ఆ వ్యక్తిని పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించారు. అయితే అతడికి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించలేదు. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో స్పందించిన ఆర్నాల్డ్ వీడియోలో చూసే వరకు తనను వెనుక నుంచి ఓ వ్యక్తి తన్నిన విషయం తెలియదని.. కేవలం అక్కడున్న వారు తోపులాటలో తన మీద పడ్డారని భావించానని తెలిపారు.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.

— Arnold (@Schwarzenegger) 18 May 2019