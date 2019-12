ఆత్మీయ ఆలింగనం.. బాధల్ని మరిచిపోయేలా చేస్తుంది. ‘శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌’లో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి చెప్పిన ఈ డైలాగ్‌ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. అయితే అది కేవలం మనుషులకే కాదు.. జంతువులకూ వర్తిస్తుందని నిరూపించిందో ఘటన. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. ఒంటె యజమాని కొన్ని రోజులుగా దాని దగ్గరకు వెళ్లలేకపోయాడు. దీంతో ఒంటె ఎంతగానో బెంగపెట్టేసుకుంది. ఆ తర్వాత యజమాని తిరిగి ఒంటె దగ్గరకు వెళ్లగానే ఒంటె ఒక్కసారిగా అతన్ని చుట్టుకుపోయింది. తన మెడతో ఆ వ్యక్తిని చుట్టేసి ఆప్యాయంగా హత్తుకుంది. ఈ వీడియోను భారత అటవీశాఖ అధికారి సుశాంత్‌ నంద సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశాడు.

‘మనం ఏదైతే పంచుతామో అది మాత్రమే మనకు దక్కుతుంది’ అని క్యాప్షన్‌ జోడించాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. గతంలోనూ దాదాపు ఇలాంటి ఘటనే సౌదీ అరేబియాలో జరిగింది. ఓ వ్యక్తి తను ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుకున్న ఒంటెను అమ్మేశాడు. కొంత కాలానికి ఆ మూగ జంతువును చూడాలని మనసు తహతహలాడటంతో ఒంటెను కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లాడు. అక్కడే దీనంగా ఉన్న ఒంటె అతన్ని చూడగానే వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చినట్లుగా అతన్ని సమీపించి హత్తుకుని ఆత్మీయ అనురాగాన్ని కురిపించింది. కాగా ఈ ఘటనలతో పెద్ద జంతువులు కూడా ప్రేమను చూపించగలవని మరోసారి రుజువైంది.

We only have

What we give😊

Camel owner went absent from his herd for few days. On his return love showered on him by one of his camels is the purest love. pic.twitter.com/CYsZybRos3

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 27, 2019