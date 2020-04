సాధారణంగా అరుదుగా కనిపించే ఓ అతి పెద్ద మమొసలి రోడ్డు సమీపంలో తిరుగుతూ కనిపించింది. ఫ్లోరిడాలోని కోలియర్‌ కౌంటీ సమీపంలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం ఉదయం అంతర్జాతీయ రహదారి 75 పక్కన ఉన్న ఆర్మీ కంచె వద్ద మొసలి చక్కర్లు కొడుతూ స్థానికంగా ఉన్న సైనికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. కంచెకు ఆనుకొని మోసలి సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో దాదాపు 7వేల మంది దీన్ని వీక్షించారు. (టీవీ నటుల ఛాలెంజ్‌.. నెటిజన్ల మండిపాటు)

Troopers met this large🐊on Alligator Alley in Collier County this morning! Way to atleast stay in the grass shoulder and out of the travel lanes! pic.twitter.com/L9SsC63mDI

— FHP SWFL (@FHPSWFL) April 26, 2020