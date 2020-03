'మీరిచ్చే ఆఫర్‌ ఆరేళ్ల పిల్లాడికి బాగుంటుంది'

ఆస్టిన్‌ : ఆస్టిన్‌ నుంచి లాస్‌ ఏంజిల్స్‌ వెళ్లడానికి పాట్రిక్ కాసిడీ అనే వ్యక్తి బుధవారం డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్‌ ఎక్కాడు. కాసిడీ తన సీటులో కూర్చుని ల్యాప్‌టాప్‌ ఓపెన్‌ చేసి పని చేసుకుంటున్నాడు. ఇంతలో తన ముందు సీటులో కూర్చున్న వ్యక్తి నిద్రపోవడానికి తన సీటును వెనక్కు వాల్చాడు. దాంతో ల్యాప్‌టాప్‌ మీద సీటు బరువు పడడంతో కంప్రెస్‌ అయి స్ర్కీన్‌ పగిలిపోయింది. అయితే తన ల్యాప్‌టాప్‌ అలా అవడానికి కారణమైన వ్యక్తిని ఏం అనకుండా కాసిడీ ఆ విషయాన్ని డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్‌ యాజమాన్యానికి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.

@Delta small note for the suggestion box, maybe have a little warning sign or someway to prevent my laptop from being destroyed when the person in front of me reclines their seat. pic.twitter.com/QHmphXiDhH

— Pat Cassidy (@HardFactorPat) February 26, 2020