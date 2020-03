కరోనా: ‘ఈ మధ్యకాలంలో ఇదే గొప్ప బహుమతి’

న్యూఢిల్లీ: సామాజిక అంశాలపై ఎప్పుడూ ట్విటర్‌లో స్పందించే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా తాజాగా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా (కోవిడ్‌ 19)పై ఓ మెసేజ్‌ చేశారు. కరోనా నియంత్రణకు ఉపయోగపడే మాస్క్‌ను తన స్నేహితుడు అశోక్‌ కురియన్‌ బహుకరించాడని ట్విటర్‌ వేదికగా తెలిపారు. ఈ మధ్య కాలంలో తనకు వచ్చిన అద్భుతమైన బహుమతి ఇదేనని పేర్కొన్నారు. ఈ మాస్కును భారతీయుల కృషితో లివింగ్‌ గార్డ్‌ అనే స్విస్‌ కంపెనీ రూపొందించిందని తెలిపారు. ఎలాంటి వైరస్‌లనైనా నివారించే విధంగా మాస్కులు తయారు చేశారని కొనియాడారు.

దేశంలో మాస్క్‌ల ఉత్పతి పెంచడానికి లివింగ్‌ గార్డ్‌ కంపెనీ ప్రణాళిక రచిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ఆనంద్‌ మహీంద్రా వెల్లడించారు. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకు విస్తరించిన కరోనా వైరస్‌ భారత్‌లోనూ విజృంభిస్తోంది. శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు వరకు దేశవ్యాప్తంగా 75 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు కాగా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆ సంఖ్య 1,35,809కి చేరడం ఆందోళనకరం. ఇదిలాఉండగా.. కర్ణాటకలోని కలబుర్గి ప్రాంతానికి చెందిన మహమ్మద్ హుస్సేన్ సిద్ధఖీ (76) ఈ ప్రాణాంతక వైరస్‌ బారినపడి బుధవారం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భారత్‌లో ఇదే తొలి కరోనా మరణం.

చదవండి: ‘40 ఏళ్ల క్రితం బాగానే అనిపించింది.. కానీ..’

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 to my friend Ashok Kurien, who sent me the best gift for these times! Proud to learn that an Indian inventor’s Swiss company has come out with these washable,reusable masks that destroy viruses. They’re stepping up production in India. https://t.co/uZv23cAM7j pic.twitter.com/YFawmDhvcY

— anand mahindra (@anandmahindra) March 13, 2020