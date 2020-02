సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కేసీఆర్‌కు దేవుడి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని.. చిరకాలం ఆయురారోగ్యాలతో ఆయన ప్రజాసేవలో కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు సీఎం జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. అదే విధంగా.. వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యులు, పార్లమెంటరీ నేత విజయసాయిరెడ్డి సీఎం కేసీఆర్‌కు ట్విటర్‌ వేదికగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో.. ఆయన ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని.. జాతికి సేవ చేస్తూనే ఉండాలని అభిలషించారు.

కేసీఆర్‌కు ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలు

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఆయురారోగ్యాలతో వర్థిల్లాలని ప్రార్థిస్తున్నా- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

Greetings to Telangana CM KCR Garu on his birthday. Praying for his long and healthy life. @TelanganaCMO

— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2020