 వెంకట్ రెడ్డిని చంపేస్తాం.. | TDP Targets YSRCP Activist Narreddy Venkat Reddy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెంకట్ రెడ్డిని చంపేస్తాం..

Sep 29 2025 6:45 AM | Updated on Sep 29 2025 6:58 AM

వెంకట్ రెడ్డిని చంపేస్తాం..

# Tag
TDP targets YSRCP Leader venkat reddy Palnadu District AP News Sakshi News

Related Videos By Category

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 