సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా.. టాలీవుడ్ నటుడు జూ.ఎన్‌టీఆర్‌తో భేటీ అయ్యారు. శంషాబాద్‌లోని నోవాటెల్‌ హోటల్‌లో ఇద్దరు కలిసి విందు చేశారు. అయితే ఈ ఇద్దరి భేటీ రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌ అయింది. బీజేపీ అగ్రనేతను ఎన్‌టీఆర్‌ కలవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. బీజేపీ వర్గాలు మాత్రం ఇది రాజకీయ భేటీ కాదని పేర్కొన్నాయి.

ఇద్దరి భేటీ దాదాపు అరగంట పాటు సాగింది. ఆర్‌ఆర్ఆర్‌ సినిమాలో ఎన్‌టీఆర్‌ అద్భుత నటనను అమిత్‌ షా ప్రశంసించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇద్దరు సమావేశంలో ఏ ఏ అంశాలపై చర్చించి ఉంటారనే విషయం ఆసక్తికరంగా మారింది.

సమావేశం అనంతరం జూ.ఎన్‌టీఆర్‌తో భేటీ కావడం ఆనందంగా ఉందని అమిత్ షా అన్నారు. 'అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన నటుడు మరియు మన తెలుగు సినిమా తారక రత్నం అయిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లో కలిసి మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది' అని ట్వీట్ చేశారు.

Had a good interaction with a very talented actor and the gem of our Telugu cinema, Jr NTR in Hyderabad.

అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన నటుడు మరియు మన తెలుగు సినిమా తారక రత్నం అయిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లో కలిసి మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది.@tarak9999 pic.twitter.com/FyXuXCM0bZ

— Amit Shah (@AmitShah) August 21, 2022