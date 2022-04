సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ప్రధాని మోదీ, ఎన్‌డీఏ ప్రభుత్వ పనితీరుపై ట్విట్టర్‌లో తాను పెట్టే పోస్టులతో కుంగిపోయే వారు వెంటనే తనను అన్‌ఫాలో చేయాలని మంత్రి కేటీఆర్‌ సూచించారు. కేంద్ర మతోన్మాద, అసత్య ప్రచారాలను ఎన్ని అడ్డంకులెదురైనా నిలదీస్తూనే ఉంటా నని తేల్చిచెప్పా రు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. అలాగే 19 కిలోల వాణిజ్య గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరను కేంద్రం ఏకంగా రూ. 250 పెంచినట్లు ఏఎన్‌ఐ వార్తాసంస్థ చేసిన ట్వీట్‌పై కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ ‘బహుశా ఇది ఏప్రిల్‌ ఫూల్స్‌ జోక్‌ అనుకుంటా’అని పేర్కొన్నారు.

To all those people who cringe & crib each time I post some facts about NDA Govt & PM

Please unfollow me immediately as I will continue to highlight & expose their bigotry & false propaganda; come what may

— KTR (@KTRTRS) April 1, 2022