సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. గత వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో రాష్ట్రం తడిసి ముద్దయింది. వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పొలాల్లో నీళ్లు చేరి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలతో జలాశయాలన్నీ నిండుకుండలా తలపిస్తున్నాయి. నది పరివాహక ప్రాంతాలు, ప్రాజెక్టుల వద్ద వరద ఉదృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అనేకచోట్ల జనజీవనం స్తంభించింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లోనూ సాధారణం కంటే అధిక వర్షాలు నమోదయ్యాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

After #HeavyRains, rescue operations underway in #Bhainsa town. #Telangana CM #KCR instructed officials to be on alert and take quick safety measures in the wake of incessant rains in State#Telanganarains pic.twitter.com/1GUx9BH9DH

— Aneri Shah (@tweet_aneri) July 9, 2022