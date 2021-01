మర్కూక్‌ (గజ్వేల్‌): టీఎస్‌ఎన్పీడీసీఎల్‌ పరీక్షలో విజయం సాధించి తెలంగాణలో తొలి లైన్‌ ఉమన్‌గా ఎంపికైన సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్‌ మండలం గణేశ్‌పల్లి గ్రామానికి చెందిన బబ్బురి శిరీషను గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా అభినందించారు. 2019లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 534 లైన్‌మెన్‌ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చింది. అందులో పురుషులకే అని నిబంధన ఉండటంతో మహిళా అభ్యర్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టు అనుమతితో ఆఫ్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసి గతేడాది డిసెంబర్‌లో పరీక్షకు హాజరైంది.

అయితే కేవలం పురుషుల ఫలితాలు మాత్రమే వెలువడటంతో మరోసారి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అనంతరం కోర్టు ద్వారా ఫలితాలు వెలువడ్డా, వీరికి పోల్‌ క్లైంబింగ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించ లేదు. దీంతో మరోసారి కోర్టుకు వెళ్లారు. కోర్టు ద్వారానే మళ్లీ పరీక్షలు రాసి పాసైంది. విషయం తెలుసుకున్న గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ శనివారం ట్విట్టర్‌లో ‘శభాష్‌ శిరీష’ అంటూ తన శ్రమ, పట్టుదలకు గర్విస్తున్నామంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

చాలా సంతోషంగా ఉంది

దేశంలో మొదటి లైన్‌ ఉమన్‌గా నేను ఎంపికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గవర్నర్‌ అభినందించడం మరువలేను. ప్రభుత్వం త్వరలోనే నియామకపత్రం ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.

– బబ్బురి శిరీష

Telangana's 1st linewoman : 20 years old Sirisha cracked the junior lineman Exam by TSSPDCL to become 1st linewoman in Telanagana Congratulations Sirisha proud of your accomplishments #womenempowerment @PMOIndia @MinistryWCD @IPRTelangana @PIBHyderabad @airnews_hyd @DDYadagiri

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) January 2, 2021