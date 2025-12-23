 సంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుకు తప్పిన ప్రమాదం | Dolphin Travels bus accident in Sangareddy District | Sakshi
సంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుకు తప్పిన ప్రమాదం

Dec 23 2025 10:11 AM | Updated on Dec 23 2025 10:17 AM

Dolphin Travels bus accident in Sangareddy District

సంగారెడ్డి జిల్లా: సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్ మండలం కొత్తూర్ వద్ద మంగళవారం తెల్లవారుజామున రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మహారాష్ట్ర నుండి హైదరాబాద్‌కు వెళ్తున్న డాల్ఫిన్ ట్రావెల్స్ బస్సు అతివేగంతో అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది.

ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు ప్రయాణికులకు గాయాలు అయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రమాదానికి ఓవర్ స్పీడ్ కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 31 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. వారంతా స్వల్ప గాయాలతో బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

 

 

