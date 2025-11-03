 చేవెళ్ల దుర్ఘ‌ట‌న‌.. కార‌ణాలు ఇవే! | Chevella Bus Accident Exact Reasons full details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Chevella Bus Accident: చేవెళ్ల విషాదం.. కార‌ణాలు ఇవే!

Nov 3 2025 2:36 PM | Updated on Nov 3 2025 2:49 PM

Chevella Bus Accident Exact Reasons full details

రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల బ‌స్సు ప్రమాద‌ దుర్ఘ‌ట‌న‌కు (Chevella Bus Accident) టిప్పర్ ఓవ‌ర్ లోడ్‌, ఓవ‌ర్ స్పీడ్ కార‌ణ‌మ‌ని ప్రాథ‌మికంగా అధికారులు గుర్తించారు. ప‌రిమితికి మించి కంక‌ర నింపుకుని, మితిమీరిన వేగంతో వెళుతూ బ‌స్సును టిప్ప‌ర్ ఢీకొట్ట‌డంతో భారీ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింద‌ని అధికారులు తెలిపారు. ఈ దుర్ఘ‌ట‌న‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 20 మంది చ‌నిపోగా, 32 మంది వ‌ర‌కు గాయ‌ప‌డిన‌ట్టు స‌మాచారం.

మ‌రోవైపు రోడ్డుపైన ఉన్న భారీ గుంత (గొయ్యి) కూడా ప్ర‌మాదానికి కార‌ణ‌మ‌ని చెబుతున్నారు. గుంత‌ను త‌ప్పించ‌బోయి టిప్ప‌ర్ డ్రైవ‌ర్‌ బ‌స్సును ఢీకొట్టాడ‌ని అంటున్నారు. ఢీకొట్టిన వెంట‌నే టిప్ప‌ర్.. బ‌స్సుపైకి ఒరిగిపోవ‌డంతో ప్రాణ‌న‌ష్టం ఎక్కువ‌గా జ‌రిగింద‌ని ప్ర‌త్య‌క్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. టిప్ప‌ర్‌లోని కంక‌ర.. ఒక్క‌సారిగా బ‌స్సులోని ప్ర‌యాణికుల‌పై ప‌డ‌డంతో వారిలో చాలా మంది ఊపిరి ఆడ‌క ప్రాణాలు కోల్పోయారు. టిప్ప‌ర్‌లో 35 ట‌న్నుల కంక‌ర ఉండాల్సి ఉండ‌గా 60 ట‌న్నుల కంక‌ర ఉన్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. 

బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్ వైపు సీట్లు అన్ని నుజ్జు నుజ్జు అయ్యాయి. దీంతో ఈ వ‌రుస‌లోని వారంద‌రూ దాదాపు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చ‌నిపోయిన వారిలో  ఇద్ద‌రు డ్రైవ‌ర్లు స‌హా ఆరుగురు పురుషులు ఉన్నారు. 

ప్ర‌మాదానికి కార‌ణాలు
1. టిప్ప‌ర్ ఓవ‌ర్ లోడ్‌, ఓవ‌ర్ స్పీడ్‌
2. రోడ్డుపైన భారీ గుంత‌
3. టిప్ప‌ర్‌లో ప‌రిమితికి మించిన‌ కంక‌ర‌
4. గొయ్యి రావ‌డంతో త‌ప్పిన టిప్ప‌ర్‌ కంట్రోల్‌
5. టిప్ప‌ర్‌లోని కంక‌రపై టార్పాలిన్ లేక‌పోవ‌డం
6. టిప్ప‌ర్‌లోన కంక‌ర మొత్తం బ‌స్సుపై ప‌డ‌డం
7. బ‌స్సులో సీట్ల‌కు మించి ప్ర‌యాణికులు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హృదయవిదారకంగా.. చేవెళ్ల ఘోర ప్రమాద చిత్రాలు
photo 2

స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

లూలు మాల్ లో సందడి చేసిన కామ్నా జఠ్మలానీ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాకుళం : దక్షిణ కాశీ అని పిలువబడే ఈ ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)
photo 5

కార్తీక సోమవారం..ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Strong Warning to Chandrababu Govt Over TDP illegal Cases 1
Video_icon

మీకు తగ్గట్టు జైళ్లు ఇప్పుడే రెడీ చేసుకోండి... మా స్ఫూర్తి వైఎస్ జగన్
Modi And Jagan Condoles over Chevella RTC Bus Accident 2
Video_icon

Chevella Road Accident: బస్సు ప్రమాద ఘటనపై జగన్, దిగ్భ్రాంతి
Police Reaction on The Mirzaguda Bus Accident 3
Video_icon

Mirzaguda Bus Accident: CPR చేసిన కాపాడలేకపోయాం
YSRCP Ambati Rambabu About His Daughter Marriage 4
Video_icon

అమెరికాలో కూతురి పెళ్లి.. అంబటి రాంబాబు స్పందన
Ambati Rambabu Strong Reaction On Jogi Ramesh illegal Arrest 5
Video_icon

జోగి రమేష్ అరెస్ట్ అంబటి రాంబాబు రియాక్షన్
Advertisement
 