 బ్యాటరీ పేలి.. తెగిపడిన బాలుడి చేతి వేళ్లు | Battery explosion severes boy fingers in Medak district | Sakshi
బ్యాటరీ పేలి.. తెగిపడిన బాలుడి చేతి వేళ్లు

May 4 2026 2:10 AM | Updated on May 4 2026 2:10 AM

Battery explosion severes boy fingers in Medak district

ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న శివతేజ

మెదక్‌ జిల్లాలో ఘటన 

నర్సాపూర్‌ రూరల్‌: బ్యాటరీ పేలి బాలుడి చేతి వేళ్లు తెగిపడ్డాయి. మెదక్‌ జిల్లా శివ్వంపేట మండల కేంద్రంలో ఆదివారం ఈ ఘటన జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన రాజీపేట సత్తయ్య చిన్న కుమారుడు శివతేజ 4వ తరగతి చదువుతున్నాడు. వేసవి సెలవులు కావడంతో తోటి పిల్లలతో కలిసి గ్రామంలోని ఓ కిరాణ షాపులో బ్యాటరీ, ఒక చిన్న ఫ్యాన్‌ను కొనుగోలు చేసి.. ఆ బ్యాటరీతో ఫ్యాన్‌కు కనెక్షన్‌ ఇచ్చి సరదాగా ఆడుకుంటున్నాడు.

ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా బ్యాటరీ పేలి, శివతేజ ఎడమ చేతి మూడు వేళ్లు తెగిపడ్డాయి. దీంతో బాధిత బాలుడితో పాటు తోటి పిల్లలు భయభ్రాంతులకు గురై పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే బాలుడిని కుటుంబ సభ్యులు స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు వైద్యుని వద్ద ప్రథమ చికిత్స చేయించి, మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్‌ కొంపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం బాలుని వేళ్లకు శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు అతడి ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని తెలిపారు.

గోపీచంద్ కొత్త సినిమా లాంచ్.. దర్శకుడిగా ఫైట్ మాస్టర్ (ఫొటోలు)
ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌..సెలబ్రిటీల సంద‌డి (ఫొటోలు)
కుర్ర హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేలా స్నేహ (ఫొటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 03-10)
నిర్మాత కూతురి పెళ్లి రిసెప్షన్‌లో టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)

మంత్రి టీజీ భరత్ అనుచరుడు వేధింపులకు యువకుడు బలి
వెరీ సాడ్.. ఒకే కుటుంబం ఆఖరి ప్రయాణం.. AI వీడియో..
స్టాఫ్ చేతులు కట్టేసి.. సంచుల నిండ బంగారంతో పరార్..
ఇంట్లో మొగుడు.. ఫోన్లో ప్రియుడు.. కొంపముంచుతున్న డేటింగ్ యాప్‌లు..
అయ్యో పాపం.. సాయి పల్లవి.. మొదటి అడుగే ఇలా అయ్యిందేంటి?
