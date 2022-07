టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి- బాలీవుడ్‌ నటి అనుష్క శర్మ దంపతులు లండన్‌లో సెలవులు ఆస్వాదిస్తున్నారు. ముద్దుల కుమార్తె వామికతో కలిసి హాలిడే ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు లండన్‌లోని మేఫేర్‌లో ఉన్న బాంబే బసిల్‌ అనే ఇండియన్‌ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లారు.

కాగా సెలబ్రిటీ దంపతులు తమ రెస్టారెంట్‌కు రావడంతో చెఫ్‌ సురేందర్‌ మోహన్‌ ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. కోహ్లి- అనుష్కతో దిగిన ఫొటోను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా షేర్‌ చేసి తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

