టీమిండియా యువ పేసర్‌ అర్షదీప్‌ సింగ్‌ నో బాల్స్‌ వ్యవహారంపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతున్న వేల ఓ ఆసక్తికర కార్టూన్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతోంది. శ్రీలంకతో మొన్న (జనవరి 5) జరిగిన రెండో టీ20లో ఏకంగా 5 నో బాల్స్‌ వేసి టీమిండియా ఓటమికి పరోక్ష కారణమైన అర్షదీప్‌కు భారత అభిమాని ఒకరు కార్టూన్‌ ద్వారా ఓ సలహా ఇచ్చాడు. అర్షదీప్‌ జీవితంలో ఒక్క నో బాల్‌ కూడా వేయకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్‌ చేయించండి అంటూ ఓ కార్టూన్‌ను ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు.

ఈ కార్టూన్‌లో బౌలర్‌ పర్వతం అంచున ఉన్న క్రీజ్‌ గుండా బౌలింగ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ బౌలర్‌ క్రీజ్‌ దాటి నో బాల్‌ వేస్తే లోయలో పడిపోతాడు. అర్షదీప్‌ కోసం సరదాగా పోస్ట్‌ చేసిన ఈ కార్టూన్‌ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు.. అవును ఇది కరెక్టే.. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్‌ చేయిస్తే అర్షదీపే కాదు ప్రపంచంలో ఏ బౌలర్‌ కూడా క్రీజ్‌ దాటి నో బాల్‌ వేసే సాహసం చేయలేడు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

This is the Special pitch to practice for #arshdeepsingh

#INDvSL #UmranMalik pic.twitter.com/FeqwaZUVeq

— Abhijit sarkar (@singlecoreGG) January 6, 2023