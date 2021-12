Yash Thakur: విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీ వన్డే క్రికెట్‌ టోర్నీలో విదర్భ జట్టు క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో ప్రవేశించింది. ప్రిక్వార్టర్‌ ఫైనల్లో విదర్భ 34 పరుగులతో త్రిపురపై నెగ్గింది. విదర్భ 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 258 పరుగులు చేయగా... త్రిపుర జట్టు 224 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

విదర్భ పేసర్‌ యశ్‌ ఠాకూర్‌ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. యశ్‌ రాథోడ్‌ 57 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. ఇతర ప్రిక్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లో రాజస్తాన్‌పై కర్ణాటక... మధ్యప్రదేశ్‌పై ఉత్తరప్రదేశ్‌ విజయం సాధించి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌కు చేరుకున్నాయి.

స్కోర్లు:

విదర్భ: 258/7 (50)

త్రిపుర: 224 (49.3)

చదవండి: IND Vs SA: ఓవర్‌లోడ్ బ్యాగ్ మోసుకుని వెళ్లిన కోహ్లి.. దాంట్లో ఏముంది!

Rishabh Pant: రిషభ్‌పంత్‌కు లక్కీ ఛాన్స్‌.. ఫోన్‌ చేసి చెప్పిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి

DO NOT MISS: Yash Thakur's match-winning 4/45 👏 👏

The pacer was the pick of the Vidarbha bowlers and guided his team to a victory over Tripura. 👍 👍 #VIDvTPA #PQF1 #VijayHazareTrophy

Watch his 4⃣-wicket haul 🎥 🔽https://t.co/b1aNytDoRW pic.twitter.com/DDwK8aMQI6

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 19, 2021